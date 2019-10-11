شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف في «العدل» والتقديم إلكترونيا.. الأحد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة ومقرها (الرياض) عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة) رجالا ونساء، وتخصصات (الحاسب الآلي وإدارة المشاريع) للرجال.
وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاح من خلال بوابة وزارة العدل اعتباراً من الأحد القادم وينتهي يوم الخميس.واشترطت الوزارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة على المتقدمين خلال التسجيل في الموقع ضرورة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الهوية الوطنية وصورة من مؤهل البكالوريوس لتخصصات الحاسب الآلي.
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