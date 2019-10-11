وشواغر أكاديمية للجنسين في جامعة شقراء.. والأفضلية للمبتعثين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت جامعة شقراء حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، باشتراط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي، سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وامتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وألا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس انتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تُمنح بتقدير، علماً بأن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 11 ـ 25/‏2/‏1441 على موقع الجامعة الإلكتروني.

أعلنت جامعة شقراء حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، باشتراط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي، سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وامتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وألا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس انتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تُمنح بتقدير، علماً بأن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.ويبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 11 ـ 25/‏2/‏1441 على موقع الجامعة الإلكتروني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.