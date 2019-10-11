السعودية | فرنسا لزوارها: اذهبوا إلى معرض العلا الرائع

شكرا لقرائتكم فرنسا لزوارها: اذهبوا إلى معرض العلا الرائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذب معرض "العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية"، المقام في باريس من 9 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 19 كانون الثاني/يناير المقبل بتنظيم معهد العالم العربي، وسائل الإعلام الدولية والزوار من مختلف الجنسيات.

ووجهت وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها في تويتر المهتمين بزيارة المعرض، قائلة: "اذهبوا في رحلة للتعرف إلى تاريخ محافظة العلا الرائع، إلى هذا المكان الفريد بمناظره الخلابة والزاخر بالكثير من الحضارات المتعاقبة، العلا روعة من روائع المملكة العربيةالسعودية".

كما لفتت أنظار الزائرين ثلاثة تماثيل ضخمة لملوك لحيان (وهي مملكة عربية قديمة)، يصل ارتفاع التمثال أكثر من 2.3 م، وجدت في العلا عاصمة الآثار السعودية وموطن التاريخ.

Advertisements

وتعد منطقة العلا واحدة من المواقع التي تعاقبت عليها الممالك العربية القديمة، التي قامت في محافظة العلا على 3 مراحل، أقدمها تسمى مملكة دادان في الفترة 1000 سنة قبل الميلاد، فيما الفترة الثانية تسمى لحيان في الفترة 900 سنة قبل الميلاد، ثم مرحلتها الثالثة والأخيرة والتي تسمى بالأنباط.

ونقّب الدكتور أحمد العبودي من فريق التنقيب بجامعة الملك سعود، في العلا، وتحديداً في موقع "المابيات"، حينما كان زملاء له ينقبون في "الخريبة"، الموقع الذي وجدت فيه التماثيل الضخمة لـ3 من ملوك لحيان في عام 2004.

وقال العبودي: "حضرت مع بعض الزملاء من جامعة الملك سعود، وكنا نتنقل بين موقعي الخريبة والمابيات، وحينما ظهرت بوادر هذه التماثيل الضخمة، استعنا بالدفاع المدني لما يملك من معدات لإخراج هذه المجسمات".

وينقل المعرض الزوار في رحلة عبر العجائب الطبيعية والتاريخية لهذه المنطقة، من خلال تسليط الضوء على المشهد الطبيعي الفريد للعلا والممالك القديمة التي أقيمت في شمال الجزيرة العربية، بما في ذلك مملكتي دادان ولحيان، ومدينة الحِجر النبطية، التي تعد أول موقع في السعودية يسجل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.