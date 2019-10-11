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Study leave – اجازات المدارس والجامعات Saudi Arabia | مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

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تابع معنا موعد إجازات المدارس والجامعات بالمملكة العربية 1441/ 2020 نتابع معكم التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

 

تعرف على:

أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441

بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441 2-1-1441هـ

1-9-2019 م

اختبارات الفصل الدراسي الأول1441 25-4-1441هـ

22-12-2019 م

أجازة منتصف العام 1441 1441 7-5-1441هـ

2-1-2020 م

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بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441

19-1-2020

بداية اجازة عيد الفطر  1441 14-9-1441

7-5-2020

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441

 

8-10-1441

31-5-2020

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  1441 10-10-1441

2-6-2020

اجازة نهاية العام 1441 19-10-1441

11-6-2020

التقويم-الدراسي-1441

التقويم-الدراسي-1441
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