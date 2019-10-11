Study leave – اجازات المدارس والجامعات Saudi Arabia | مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

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تابع معنا موعد إجازات المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية 1441/ 2020 نتابع معكم التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.
تعرف على:
أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441
بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.
تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441
|بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441
|2-1-1441هـ
1-9-2019 م
|اختبارات الفصل الدراسي الأول1441
|25-4-1441هـ
22-12-2019 م
|أجازة منتصف العام 1441 1441
|7-5-1441هـ
2-1-2020 م
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441
|24-5-1441
19-1-2020
|بداية اجازة عيد الفطر 1441
|14-9-1441
7-5-2020
|بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441
|8-10-1441
31-5-2020
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1441
|10-10-1441
2-6-2020
|اجازة نهاية العام 1441
|19-10-1441
11-6-2020