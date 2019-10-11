Study leave – اجازات المدارس والجامعات Saudi Arabia | مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

تابع معنا موعد إجازات المدارس والجامعات بالمملكة العربية السعودية 1441/ 2020 نتابع معكم التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

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أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441

بدأت المدارس في استقبال الطلاب بالمملكة العربية السعودية حيث بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441