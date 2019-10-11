2019-10-11

فيديو.. موقف لافت من تركي آل الشيخ تجاه شاب اشتكى من صعوبات في موسم الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

استقبل رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في موقف لافت الطالب الجامعي من ذوي الاحتياجات الخاصة “صالح العواجي”؛ والذي كان قد اشتكى من مواجهته صعوبات أثناء دخوله “موسم الرياض”.

ونشر موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، لحظة استقبال رئيس هيئة الترفيه للعواجي، واستماعه وإنصاته له، مؤكدًا أن صالح سيكون جزءًا من “موسم الرياض”.