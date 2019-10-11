شكرا لقرائتكم صور.. نور لحفظ القرآن الكريم تكرم 12 حافظًا لكتاب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-11 صور.. نور لحفظ القرآن الكريم تكرم 12 حافظًا لكتاب الله متابعات الخليج 365 - واس كرمت جمعية نور لحفظ القرآن الكريم بمحافظة الكامل، أمس، 12 حافظاً لكتاب الله الكريم، تحت شعار “تكريم الحفاظ “، بحضور محافظ الكامل عبدالرحمن عبدالله الدوسري، ورئيس الجمعية الدكتور محمد صامل السلمي. وكرّم محافظ الكامل في ختام الحفل السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية، عدداً من الحفظة لكتاب الله العزيز، والطلاب الأوائل في مختلف المراحل والمستويات والمتميزين، ومعلمي الحلقات.









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