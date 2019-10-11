شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: تنقلات وإعادة تدوير المحافظين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، قراراً بنقل وإعادة تدوير بعض محافظي المحافظات بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل الإداري في المنطقة والاستفادة من الخبرات.

وشملت قرارات أمير حائل تكليف محافظ الحائط عودة العودة محافظاً لمحافظة موقق، وتكليف محافظ سميراء عبدالله الهذيلي محافظاً لمحافظة السليمي، وتكليف محافظ موقق فايز السليمي محافظاً لمحافظة الشنان، وتكليف محافظ السليمي محمد بن مطلق القنون محافظاً لمحافظة الحائط، وتكليف محافظ الشنان سعود الغازي محافظاً لمحافظة سميراء.