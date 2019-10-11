أمين المدينة يلغي «البصمات الخمس»

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أصدر أمين المدينة المنورة الجديد المهندس فهد البلهيشي أول قراراته، وهو إلغاء البصمات الخمس، والاكتفاء ببصمتي الحضور والانصراف لموظفي الأمانة والبلديات الفرعية. ونال القرار رضا جميع الموظفين. وكان أمين المدينة المنورة السابق المهندس محمد العمري قد أصدر قراراً في بداية عام 1438 يقضى بوجود 5 بصمات للموظفين؛ بهدف رفع وتحسين جودة العمل، وعمم ذلك بخطاب يتضمن إثبات التواجد بالبصمات، أولاها بصمة الحضور، وثلاث بصمات أثناء فترة العمل، والبصمة الأخيرة للانصراف.

أصدر أمين المدينة المنورة الجديد المهندس فهد البلهيشي أول قراراته، وهو إلغاء البصمات الخمس، والاكتفاء ببصمتي الحضور والانصراف لموظفي الأمانة والبلديات الفرعية. ونال القرار رضا جميع الموظفين. وكان أمين المدينة المنورة السابق المهندس محمد العمري قد أصدر قراراً في بداية عام 1438 يقضى بوجود 5 بصمات للموظفين؛ بهدف رفع وتحسين جودة العمل، وعمم ذلك بخطاب يتضمن إثبات التواجد بالبصمات، أولاها بصمة الحضور، وثلاث بصمات أثناء فترة العمل، والبصمة الأخيرة للانصراف.

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