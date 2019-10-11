شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يبحث مع الربيعة حلولاً لمتعثرة الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

بحث أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الخميس) في الرياض مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الحلول الممكنة للمشاريع الصحية المتعثرة. واقترح الأمير حلاً عاجلاً لمستشفى المخواة وتشغيله مرحلياً، كما ناقش الأمير حسام أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة بالباحة ومحافظاتها التي تخص وزارة الصحة.

وأكد الأمير حسام بن سعود ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى حرص الإمارة وتعاونها التام ومختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة مع صحة المنطقة، بهدف تحقيق الجودة التي يتطلع إليها الجميع.

من جانبه، أعرب الدكتور الربيعة عن شكره لأمير منطقة الباحة على اهتمامه باللقاء، منوها بتوجيهاته التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة إلى أعلى المستويات، وبالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.