شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: إنشاء أول جمعية نسائية تطوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا) وافق وزير العمل على تأسيس الجمعية النسائية التطوعية الأولى بمنطقة الجوف، وتم تسجيلها رسمياً ضمن الجمعيات غير الربحية. وقالت رئيسة مجلس الإدارة بتول الرويلي إن القرار تضمن اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية التي ستنطلق أعمالها لخدمة العمل التطوعي النسائي ونشر ثقافته. وبينت أن الجمعية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتضم 12 عضوة جميعهن يمتلكن الخبرة في العمل التطوعي.

وافق وزير العمل على تأسيس الجمعية النسائية التطوعية الأولى بمنطقة الجوف، وتم تسجيلها رسمياً ضمن الجمعيات غير الربحية. وقالت رئيسة مجلس الإدارة بتول الرويلي إن القرار تضمن اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية التي ستنطلق أعمالها لخدمة العمل التطوعي النسائي ونشر ثقافته. وبينت أن الجمعية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتضم 12 عضوة جميعهن يمتلكن الخبرة في العمل التطوعي.

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