شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: ضبط مطعم يقدم أغذية فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، مطعماً في أبها تديره عمالة دون تطبيق للاشتراطات الصحية. رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، مطعماً في أبها تديره عمالة دون تطبيق للاشتراطات الصحية. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية رصدت أحد المطاعم التي تقوم بتجهيز منتجاتها الغذائية خارج نطاق المطعم في مخالفة صريحة. وأشار إلى أنه خلال البحث في المطعم تبين وجود ملاحظات عدة، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة أنظمة النقل والتخزين، إضافة إلى إعادة تجميد اللحوم، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر واخرى متعفنة.



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