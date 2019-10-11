، المنتخب السعودي الأولمبي يواجه نظيره الأردني ،

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يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم الجمعة مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بالصين، والتي تمتد منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويلاقي "الأخضر" نظيره منتخب الأردن في تمام الثالثة مساء بتوقيت الصين (العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.
ميدانيًا، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وطبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.
يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.المنتخب السعودي الأولمبي الدورة الدولية الودية بالصين المنتخب الأردني المدير الفني سعد الشهري
المنتخب السعودي الأولمبي يواجه نظيره الأردنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-11
يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم الجمعة مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بالصين، والتي تمتد منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويلاقي "الأخضر" نظيره منتخب الأردن في تمام الثالثة مساء بتوقيت الصين (العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.
ميدانيًا، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وطبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.
يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
12:39 AM
في أولى مواجهات الدورة الدولية بالصين
يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم الجمعة مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بالصين، والتي تمتد منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويلاقي "الأخضر" نظيره منتخب الأردن في تمام الثالثة مساء بتوقيت الصين (العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب وانتشو بمدينة تشونغتشينغ.
ميدانيًا، أجرى الأخضر مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، وطبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.
يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.
، المنتخب السعودي الأولمبي يواجه نظيره الأردني ،
المصدر : الخليج 365
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