، "رينارد" ينال ثقة مشجعي "الأخضر" ويمتدحون اختياراته ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أجمعت جماهير المنتخب السعودي على دعمها لمدرب المنتخب الوطني "إيرفي رينارد" عقب تحربته الثانية مع المنتخب الرسمية أمام سنغافورة، وتحقيق نتيجة إيجابية.
وتصدر الأخضر السعودي مجموعته برصيد 4 نقاط عقب فوزه اليوم على سنغافورة بثلاثية نظيفة أشادت بها وسائل الإعلام العالمية.
وشددت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أن خيارات "رينارد" كانت موفقة تماماً كما أن قراءاته للمباراة أسفرت عن الفوز الكبير.
وقالت الجماهير إن دعم "رينارد" بات مطلباً ضرورياً متوسمين في الخير لإعادة أمجاد الكرة السعودية لسابق عهدها، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.المنتخب السعودي الأخضر السعودي جماهير المنتخب السعودي مدرب المنتخب إيرفي رينارد المنتخب السنغافوري
"رينارد" ينال ثقة مشجعي "الأخضر" ويمتدحون اختياراتهمحمد السيّد الخليج 365 2019-10-10
أجمعت جماهير المنتخب السعودي على دعمها لمدرب المنتخب الوطني "إيرفي رينارد" عقب تحربته الثانية مع المنتخب الرسمية أمام سنغافورة، وتحقيق نتيجة إيجابية.
وتصدر الأخضر السعودي مجموعته برصيد 4 نقاط عقب فوزه اليوم على سنغافورة بثلاثية نظيفة أشادت بها وسائل الإعلام العالمية.
وشددت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أن خيارات "رينارد" كانت موفقة تماماً كما أن قراءاته للمباراة أسفرت عن الفوز الكبير.
وقالت الجماهير إن دعم "رينارد" بات مطلباً ضرورياً متوسمين في الخير لإعادة أمجاد الكرة السعودية لسابق عهدها، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:44 PM
بعد ثلاثية سنغافورة والتربع على قمة المجموعة
أجمعت جماهير المنتخب السعودي على دعمها لمدرب المنتخب الوطني "إيرفي رينارد" عقب تحربته الثانية مع المنتخب الرسمية أمام سنغافورة، وتحقيق نتيجة إيجابية.
وتصدر الأخضر السعودي مجموعته برصيد 4 نقاط عقب فوزه اليوم على سنغافورة بثلاثية نظيفة أشادت بها وسائل الإعلام العالمية.
وشددت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أن خيارات "رينارد" كانت موفقة تماماً كما أن قراءاته للمباراة أسفرت عن الفوز الكبير.
وقالت الجماهير إن دعم "رينارد" بات مطلباً ضرورياً متوسمين في الخير لإعادة أمجاد الكرة السعودية لسابق عهدها، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
، "رينارد" ينال ثقة مشجعي "الأخضر" ويمتدحون اختياراته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "رينارد" ينال ثقة مشجعي "الأخضر" ويمتدحون اختياراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.