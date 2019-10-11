خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية برقم الطلب

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي، بصورة مجانية من خلال رقم الطلب، ودون الحاجة إلى أن تذهب لمكاتب العمل، ولكن يمكنك الاستعلام عن طريق الإنترنت وأنت في مكانك، حيث أن المساعدة المقطوعة هي برنامج يسعى إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر محدودة الدخل، وهذا البرنامج مقدم من الضمان الاجتماعي بهدف مساعدة المواطنين السعوديين على تخطي الأزمة المالية والعيش بكرامة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد كبير من الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونياً، لتوفير الوقت والمجهود عليهم، من أبرز تلك الخدمات، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في طريقة سهلة وبسيطة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي.

اختار أيقونة الضمان الاجتماعي من قائمة خدمات الوزارة.

اختر خدمة المساعدة المقطوعة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة، في الحقول المخصصة لها، ومنها رقم الطلب ورقم السجل المدني.

أدخل كود التحقق الظاهر أمامك، وهو مكون من عدة أرقام.

وأخيراً اضغط على عرض، لتجد أن جميع المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة قد ظهرت أمامك.

برنامج المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة، أو مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أحد الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم عدد من المساعدات المادية للأسر المحتاجة داخل المملكة، والتي ينطبق عليها الشروط المحددة، وتقوم بتقديم المستندات التي تثبت حاجتها للدعم، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين بالفعل، مع العلم أن تلك المساعدات غير ثابتة فهي غير شهرية أو سنوية.