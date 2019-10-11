مصدر: لا علاقة للفيديو المتداول لصاعقة بوفاة شاب “صاعقة الدرب”

نفى مصدرٌ بمحافظة الدرب، وجود علاقة بين مقطع الفيديو المتداول لمجموعة شباب موجودين بمكان مرتفع وقد ضربت أحدهم صاعقة، وبين الصاعقة التي تسببت بوفاة شاب في جازان مساء اليوم.
وتفصيلاً قال المصدر: “المقطع المتداول الذي يظهر به شبان في موقع مرتفع وتعرض أحدهم لصاعقة؛ لم تكن له علاقة بالشاب الذي توفي محافظة الدرب متأثرًا بالصاعقة الرعدية”. وأشار المصدر إلى أن الشاب الذي توفي تعرض للصاعقة خلال الأمطار التي تشهدها منطقة جازان اليوم، كان موجودًا في تجمع لعددٍ من الناس خلال مشاهدة الأمطار، وبعضهم يصورونه، أما الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول فقد تم تداوله قبل الحادثة بحسب صحيفة “سبق”.
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