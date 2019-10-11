المملكة تتقدم 8 مراتب عالمياً في استقلال القضاء

كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن منتدى “دافوس” الاقتصادي في جنيف عن تقدم المملكة في المؤشرات القضائية والتشريعية والقانونية. وجاءت المملكة في المركز السادس عشر على مستوى العالم في مؤشر “استقلالية القضاء”؛ متقدمة بذلك ثمانية مراكز عن العام الماضي. وفي مؤشر “كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات” جاءت المملكة في المركز السابع عشر؛ متقدمة بذلك أربعة مراكز.

وفي مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية” حافظت المملكة على ترتيبها في المركز الحادي عشر على مستوى العالم. وفي مؤشر “كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح” جات المملكة في المركز الثامن عشر، متقدمة بذلك إحدى عشرة مرتبة. وعلى صعيد الترتيب العام في تقرير التنافسية، حلّت المملكة في المركز السادس والثلاثين على مستوى العالم؛ متقدمة بذلك ثلاث مراتب عن العام الماضي.