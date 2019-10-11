تفاعلت شركة المياه الوطنية مع شكوى مواطن أرفق صوراً لرصف وتغطية بعض أعمال الشركة من قبل شركة مقاولات متعاقدة معها، استخدمت فيها شاحنة “دينا” بدلا من معدة “الرّصاصة”.
وكان المواطن قد غرد بصور لسيارة “دينا” تقوم بتسوية رصف جزء من الشارع عقب انتهاء أعمال إصلاح المياه به، بدلا من “الرصاصة” التي تؤدي تلك المهمة، وكتب “إحدى الشركات المتعاقدة مع” شركة المياه “جايبين فكرة مبتكرة، يستخدموا “دينا” بديلة لـ الرصّاصة”. ورداً على التغريدة قالت العناية بالعملاء في شركة المياه: “عميلنا العزيز، معك مكتب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، نشكر لكم تعاونكم، نأمل تزويدنا بإحداثيات الموقع عبر الرسائل الخاصة ليتسنى لنا خدمتك بشكل أفضل”.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. شركة مقاولات تستخدم “دينا” في أعمال رصف طريق.. و”المياه الوطنية”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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