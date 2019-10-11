شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، على أهمية إعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ عند المرور في الطرق.
وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي: “مركبات الطوارئ تقوم بعمل إنساني عظيم كل دقيقة بعملهم مهمة، كن عونًا لهم بالتزامك بالأنظمة”. وتضمن جدول المخالفات رقم (٤) غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، فيما يخص ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من المرور للسائقين بشأن مركبات الطوارئ على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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