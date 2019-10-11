عاجل اليمن : سيارة اخر موديل تسقط من جبل شاهق وتخلف كارثه حقيقيه في مدينه اب (شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة اخر موديل تسقط من جبل شاهق وتخلف كارثه حقيقيه في مدينه اب (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، بوقوع حادث مروري مروع بمديرية الشعر، أدى الى وفاة وإصابة عدد من الاشخاص.

وأوضحت المصادر " أن سيارة "لكزز" بعزلة الاملوك، مديرية الشعر، سقطت من علو شاهق، ما أدى الى وفاة شخصين واصابة آخر بجروح لكن حالته الصحية خطيرة.

واشارت المصادر الى أن المتوفين هم محمد نصر النجار و مصطفي محمود الغزالي، فيما لايزال عبدالله عبدالجليل الغزالي في حالة خطرة.

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ونوهت المصادر بأن السيارة التي كانت تقلهم تدحرجت ثم سقطت من علو شاهق على نزلة عقبة روحان وتدحرجت ثم تقلبت باتجاه الوادي حتى وصلت الى قرية أتم و على متنها الثلاثة الاشخاص المذكورين.

جدير بالذكر أن حوادث مرورية مروعة حصدت عدد من الارواح في ذات المنعطف الخطير.

وتحصد الحوادث المرورية في اليمن بشكل يوم أرواح عشرات الضحايا في ظل إهمال صيانة الطرقات وتهور السائقين