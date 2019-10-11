الأحمري: «سفير٢» يقدم ٥٨ خدمة ذاتية للطلبة المبتعثين ويعتبر نقلة نوعية

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن نظام سفير2، الذي أطلقه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ من الملحقية الثقافية السعودية بفرنسا، يحقق رفع كفاءة الإنفاق ويتعزز الحوكمة وضبط جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمبتعثين.

وأوضح الأحمري أن النظام يقدم 88 خدمة منها 58 خدمة ذاتية كليًّا لا تحتاج للتدخل البشري و16 خدمة أكاديمية مؤتمتة جزئيًّا وتحتاج للتحقق البشري، وكذلك 14 خدمة غير أكاديمية أخرى مؤتمتة جزئيًّا، كما يقدم النظام تطبيق للأجهزة الذكية بنظامي IOS وأندرويد ويتيح استخدام كافة الخدمات عبر التطبيق.

وأوضح الأحمري الفروقات بين نظام سفير١ وسفير٢؛ حيث كانت نسبة الخدمات الذاتية في سفير١ ما يقارب ٥٪ بينما في النظام الجديد لـ سفير٢ ترتفع نسبة الخدمات الذاتية إلى ٦٤٪، كما كانت الإجراءات والخدمات غير موحدة ومبسطة بينما تم في سفير٢ توحيد تلك الإجراءات وتبسيطها واختصارها حيث يستطيع الطالب فتح ملف في واعتماده بثلاث خطوات بينما كانت في سفير١ يستلزم هذا الأجراء ثمانية خطوات.

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وأوضح الأحمري أن النظام الجديد سفير٢ يقدم خاصية الخط الزمني للطلبة المبتعثين حيث يمكنهم رؤية مسيرة الطلبات والإجراءات بشكل واضح مع الرصد التاريخي لها، كما يمنح خاصية مؤشرات أداء للطالب وكذلك تقارير الكترونية يتم استخراجها بشكل مباشر على عكس النظام القديم والذي يتم منحه بشكل يدوي.

وبشأن جوانب الاستفسارات أكد الأحمري أن النظام يقدم نقلة نوعية بتفعيل نظام المحادثة المباشرة، وكذلك قاعدة المعرفة والتنبيهات والإرشادات الآلية وميزة التغذية العائدة من التقييم بشكل فوري، لكون النظام الجديد نقلة نوعية مميزة لتقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة للطلبة المبتعثين، وذلك في سياق عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة التعليم في جوانب الحوكمة والجودة وضبط الأداء لصناعة تجربة ابتعاث مميزة للطلاب والطالبات.

وشمل النظام مجموعة خصائص تقنية مثل توحيد الخدمات وارتباط الإجراءات والتي تم تقليصها بنسبة 60٪ مقارنة بالنظام الإلكتروني السابق، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتفعيل تقنيات الذكاء الصناعي بوجود مشرف إلكتروني، كذلك أتمتة الخدمات الدراسية والإدارية وصناعة حوكمة مالية متميزة.