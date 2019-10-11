شارك سفير خادم الحرمين الشريفين في المغرب، عبدالله بن سعد الغريري، في جلسة الحوار المفتوح الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني.
حضر اللقاء عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المغرب.
وحضر السفير الغريري، أمس الأربعاء، حفل وداع السفير الجزائري بالرباط أحمد بن يمينة، عميد السلك الدبلوماسي العربي السابق، وذلك بعد انتهاء فترة مهامه بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الغريري يشارك في حوار مفتوح بالمؤسسة الدبلوماسية المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.