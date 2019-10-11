جامعة جدة تدشن كلية علوم الرياضة.. الأربعاء المقبل

تدشن جامعة جدة، الأربعاء المقبل، كلية علوم الرياضة والبرامج الرياضية المتخصصة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.

كما تنظم الجامعة لقاءً حواريًّا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع طلاب وطالبات الجامعة بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

وعد مدير الجامعة هذه المناسبة تجسيدًا للدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي أولت الرياضة والشباب الكثير من الاهتمام والعناية وجعلتها أولوية مهمة لبناء مجتمع رياضي يهتم بمختلف أنواع الألعاب والنشاطات الرياضية، مشيرًا إلى حصاد ذلك؛ حيث تحقق للرياضة السعودية قفزات هائلة، حتى أصبحت المملكة واجهة رياضية مشرقة بإدخالها الكثير من المفاهيم الحديثة واستضافتها الأحداث الرياضية العالمية وتحقيق منجزات عديدة.

وأشار الدكتور الحميدان إلى أن تدشين كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية بالجامعة تعد أحد أهدافها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ لتأهيل كوادر شابة من الطلاب والطالبات قادرين على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليًّا وعالميًّا في جميع القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بكل اقتدار ومهنية عالية.

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من جانبه, أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة، رئيس اللجنة المنظمة للحفل واللقاء الحواري الدكتور بدر اليوبي أن إنشاء الكلية وبرامجها التخصصية في الرياضة كبرنامج ماجستير القانون المهني (القانون الرياضي), والدبلوم العالي في الإعلام الرقمي وغيرها من البرامج تمت بعد دراسة مسحية مستفيضة للسوق السعودي وتحديد احتياجات سوق العمل في تأهيل كوادر متخصصة في المجال الرياضي ووفقًا للهيكلة الجديدة للجامعة توافق متطلبات المرحلة المقبلة واستراتيجية وخطط الجامعة.

ولفت اليوبي إلى أن اللقاء الحواري لرئيس هيئة الرياضة مع الطلاب والطالبات سيكون بعنوان (تطلعات وآمال شباب المملكة من الرياضة)، وسيديره عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان.

يُذكر أن برنامج الحفل سيشمل توقيع اتفاقيتين للتعاون، أولاها بين جامعة جدة والهيئة العامة للرياضة, والأخرى بين الجامعة والاتحاد السعوي للإعلام الرياضي, إلى جانب تكريم طلاب جامعة جدة الذين حصدوا ميداليات في عدد من بطولات جامعات دول الخليج.