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مركز الملك سلمان يحذر من شبهات تمويل الإرهاب

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أوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات، مخالف للأمر السامي الكريم رقم 55871 وتاريخ 9/ 11/ 1436، القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها حكوميا أو أهليا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

شبهات

قال الجطيلي، «يهيب المركز بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وأضاف «هيأ المركز منصة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي (https://donate.ksrelief.org) وكذلك عبر الرسائل النصية لجميع شركات الاتصالات المشغلة بإرسال رسالة نصية على الرقم (5565)، لتيسير استقبال التبرعات من المواطنين والمقيمين»، مؤكدا حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودوليا.


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