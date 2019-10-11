مركز الملك سلمان يحذر من شبهات تمويل الإرهاب

شبهات
قال الجطيلي، «يهيب المركز بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
وأضاف «هيأ المركز منصة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي (https://donate.ksrelief.org) وكذلك عبر الرسائل النصية لجميع شركات الاتصالات المشغلة بإرسال رسالة نصية على الرقم (5565)، لتيسير استقبال التبرعات من المواطنين والمقيمين»، مؤكدا حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودوليا.
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