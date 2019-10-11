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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل .. وقوع كارثة مرعبة في السعودية و السلطات توجه رسالة عاجلة للمواطنيين والدفاع المدني ينتشر .. شاهد

أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية تحذيراً من التقلبات الجوية في البلاد.

عـــاجل .. وقوع كارثة مرعبة في السعودية و السلطات توجه رسالة عاجلة للمواطنيين والدفاع المدني ينتشر .. شاهد

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في مكة دعت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى “أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة”.

وطالب الرائد نايف الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جميع سكان المنطقة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

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ونصح الشريف بـ”البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح”.

وشدد الشريف على أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وفي منطقة عسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا مبكرا من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بفعل الأمطار الغزيرة التي ستشهدها المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حقيقة تعليق الدراسة في السعودية

هذا ولم تعلق وزارة التربية والتعليم في السعودية الدراسة رغم سوء الحالة الجوية التي ضربت المنطقة، حيث لم توجه الوزارة إلى إدارة المدارس في كافة المناطق بتعليق الدراسة الأمر الذي أثار جدل الكثير من المواطنين وأولياء الأمور.

هذا وقد طالب أولياء الأمور بأن يتم تعليق الدراسة بسبب سوء الحالة الجوية خوفاً على ابنائهم الطلاب، وقد أكدوا على أن الحالة الجوية السيئة مستمرة، ومن الصعب أن يصل أبنائهم الطلاب إلي مدارسهم بسبب سوء الحالة الجوية التي تضرب المنطقة.

وقد ناشد الأهالي في منطقة جدة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق الدراسة في جدة، وقد نشر العديد من المغردين على أنه لن يقوموا بإرسال أبنائهم للمدارس بسبب سوء الحالة الجوية، وذلك بسبب الخطورة عليهم وعلى صحتهم