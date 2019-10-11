السعودية اليوم / أمطار على مركز رحيّب بمنطقة تبوك



تبوك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز رحيّب التابع لمنطقة تبوك ، شملت المركز وضواحيه ، ارتوت على إثرها الأرض, وسالت بعض الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

01:33ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.