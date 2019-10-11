السعودية اليوم / منح 534 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة إضافة رابعة



عبدالله عطيه إبراهيم الزهراني، رحمة حسن يحيى الشرفي، طيبة محمد أبو شرين نجعي، نايف فهيد علي القحطاني، نفلاء سعد مسفر القحطاني، فيصل سالم سعد البقمي، مبارك فهيد هادي الدوسري، سلطان عبدالعزيز محمد ريم الله، أحمد حمدان أحمد السهيمي، أحمد غالب حسن جابر دائله، علي محمد علي الغامدي، يحيى أحمد حسن حوذان، منى حسين سلمان كعبي، حسن عويضه نجاء العضيلة المطيري، ماهر سراح تيهان الشهري، فيصل حجاج عيد المرواني، سالم منسي عاضه الغامدي، سحر نائف فؤاد الشبهبي، فهد معلا عبيد الشمري، صالح سالم فهيد المري، نداء غربي سويلم الشمري، خديجة منصور عيسى الحنوه، براك سعود تركي السبيعي، حسين سعود محمد الشمري، محمد إبراهيم محمد خطيري، ريم قاسم سلمان زيداني، سعود محمد سعود التمامي، علي محمد محمد صحاري، وجدان سالم عبدالله اليامي، مها عبدالهادي حمود النفيعي، هناء جمال جلال زمزمي، محمد حسن محمد عسيري، عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الغامدي، مشاعل سعيد عوضه حيدان، صالح عوض سعيد القحطاني، حسين محمد سعيد القحطاني، علي محمد عبدالله الأسمري، مساعد علي مريع القحطاني، مشاري عوده حلوان الشراري، ساره سعد سعيد الشهراني، ناصر عبدالله عياد الجهني، أماني زقيم منصور اليامي، ندى ضيف الله جمعان الزهراني، أحمد فيصل أحمد الحارثي، إسماعيل عبدالله علي علامي، سامي ثابت محمد المالكي، عبدالعزيز حامد معتوق الغريبي، عبدالقادر محمد عبدالقادر الفقيه، محسن أبو شمله محمد حكمي، مرام علي حسن الزهراني، محمد مصلح عبدالله الثبيتي، ضيف الله وصل الله ضيف الله العصيمي، محمد حسن علي عسيري، عبدالله حمد عبدالله آل عباس، فيصل عز الدين مهلي المصلوخي، عبدالملك منصور علي آل قير، محمد عبدالله عبدالعزيز الجاسر، مجيد عطالله فضي العنزي، فارس علي ظافر الشهري، سالم صالح مسعود آل خريم، تهاني ناصر جرمان القحطاني، محمد جبران محمد القحطاني، إيناس عبدالرحمن عبدالله الأحمد، عبدالله الحسن أحمد جرب، علي حمد ظافر آل فهاد، لطيفة معيض سعد القحطاني، سعيد حسين ناصر آل جارالله، سالمة سالم أحمد الشهري، صالحه عوضه قبلان الشمراني، نواف منصور سعدون الفضلي، مثنى خليل إبراهيم العمرو، هيلة عوضة عبدالله الأسمري، سعدية عطية محمد الغامدي، بدر سلمان طحير الشراري، بندر عبدالله فرج العسكر، نورة موسى محمد طعيس.

// يتبع //

23:39ت م

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