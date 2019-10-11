السعودية اليوم / منح 534 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة إضافة ثالثة



حسام فهد إبراهيم المدعج، سليمان محمد راشد القفيدي، غادة سامي عبدالله الخلف، هشام فهد محمد السند، عبدالرحمن محمد غرمه الشهري، منى مبارك محمد اليامي، وعد محمد سعيد الزهراني، مشعل ناصر محمد زكري، ناشي سعيد سعدالله المطيري، فارس حبيب إبراهيم مترو، نورة محمد عثمان المزيني، خالد محمد عبدالله بن شليل، مرضي صالح محمد آل منصور، فهد مصلح محمد القحطاني، عبدالله ناجي محمد العروي، أميرة سعد محمد الشهراني، وحيد عيسى عواجي مدخلي، سلطان فيصل عائض العتيبي، عبدالحكيم عبدالعزيز يوسف العبيسي، سارة سليمان عبدالله المقيطيب، مبارك عواد مدهاش الرشدي، أسرار هادي غاوي خليل، عبدالعزيز مساعد غازي الثبيتي، نايف شالح نواف الشمري، منال أحمد صالح الزهراني، ناصر خلف فلاح الحربي، هند محمد أحمد الزهراني، هادي محمد مجدل القحطاني، عبدالله أحمد محمد سفياني، عيسى أحمد ناصر حريصي، عبدالله محمد ثواب المزيني، مساعد محمد صالح الشدي، فايز محمد جريد الشمري، موقف قايض جادي الفريحي، يزيد محمد علي الدوسري، إيمان فهد عنيزان السهلي، محمد علي يعن الله العامري، عبدالرحمن أحمد علي مباركي، ماجده علي حسين العقيدي، عبدالعزيز حسين إبراهيم جعفري، حسين محمد علي حرياني، علي دخيل هاشم المالكي، وفاء هلال عابد المطيري، سالم عيضه علي الصيعري، مداوي مهدي حسن القحطاني، نادر سعد حميدان الشمري، عايشة علي حسن القرني، رائد هذال مبارك آل بريك، متعب عبدالكريم محمد الدوسري، راكان عبدالمحسن ناصر شنان، لطيفة صالح عبدالله بن بخيت، أحمد مدني محمد الغفاري، أحمد محمد راشد الدوسري، متعب سعيدان سعود الرشيدي، يوسف عبدالله محسن اليوسف، خديجة حبيب جعفر الدبيس، مشاري فالح محمد الحارثي، ليلى محمد عبدالكريم الحويل، فيصل محمد مهدي النجراني، محمد حمدان مناور البناقي، ملاك صالح علي الصيخان، يحيى عبدالله محمد الأحمري، عمار رياح حطيحط الحربي، مرتضى فلاح عبدالله الهفوفي، مريم محمد حبيب البراهيم، ناصر حسن حسن القحطاني، منصور حسين يتيم العنزي، فواز مشعان ناجي العتيبي، يحيى حسن محمد الزهراني، ريحانة عباس علي آل عباس، سعدى عيسى يحيى مجرشي، جمعان سالم جابر المالكي، نوير رفاعي عبيد العتيبي، عالية حسن محمد مريشد، ظافر فنيس مسفر آل مطلق، علي عبدالرحمن علي بن حمود، رائد بدر الذويبي المطيري.

// يتبع //

23:39ت م

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