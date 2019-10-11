السعودية اليوم / منح 534 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة إضافة ثانية



حسين أحمد عمر العطاس، أحمد عقاب أحمد الزهراني، إيمان خميس سالم الغامدي، أحمد سمير حامد دخيل، أحمد عبيدالله حميد الحربي، حسين محمد عبدالله القوزي، عبدالعزيز محمد حسن حكمي، عبدالله علي محمد القرني، فارس عويض عبيدالله السلمي، أحمد علي مسعود الجابري، ضياء عبدالحفيظ أحمد نورولي، مستور غبيش جميع الغامدي، رمضان حسين حسن البردي، زياد صالح عبدالرحمن الربيش، عبدالرحمن عطية عبدالرحمن الزهراني، ماجد عبيدالله محمد الشريف، طلال فيصل مسفر القحطاني، خالد عبدالله زاهر المالكي، سعد عائض محمد الشمراني، سلمان سعدي محمد العلياني، خيره ظايم سلمان القحطاني، سليمان علي سليمان واصلي، منى حسن ناصر غروي، عبدالمحسن نزال عقلاء الشمري، أحمد محمد يحيى الفيفي، يحيى سلمان يحيى لغبي، وائل محمد ناوي العنزي، زينب محمد سليمان الشبرمي، حسام ذياب فالح الرويلي، نجود عبده محمد كعبي، بندر غانم مبروك الأحمدي، وائل صالح راشد المغير، رضيه علي أحمد مجرشي، روضة محمد علي بخاري، طيف عبدالله عبيد العنزي، محمد خالد عبدالله الشهراني، مساعد عبدالرحمن علي الفائز، وليد أحمد محمد الغامدي، محمد حسين عبدالله السوادي، محمد عبدالله سالم باوزير، طارق محمد أحمد جعفري، إبراهيم محمد سلميان الدريويش، مطلق عبدالله سالم الشمري، عبده متلع مسلط العتيبي، طلال عبدالله عطيه العنزي، صالح عبدالله عبدالرحمن الربعي، خالد مستور رده الحارثي، عادل صالح إبراهيم الضلعان، رائد سعد علي الحارثي، سلوى محمد طويلع الحويطي، معيضه حمدان محمد العماري، عبدالله محمد علي الدوسري، عبدالله نايف عبيد الحمادي، مهند أمين عبدالقادر جوده، حسن علي محمد الأسمري، طامره مهدي عطران الصقور، مي عبدالسلام عبدالغني العسيري، نجلا بكر حمزه خشيم، محمد سليم عوض المزيني، إبراهيم طالع أحمد الهلالي، أسعد اسيمر أسعد البلوي، عوضه محمد عوضه الغامدي، فاضل رومي صالح العرياني، ياسر مرزوق صخير المطيري، فهد غربي سالم الشمري، عبدالله ضيف الله ضيف الله الأزوري، حنان بويخت مسلم اللهيبي، فارس إبراهيم سالم سالم، نورة محمد أحمد العمري، سارة محمود عبدالله الصومالي، مشعل خزام سليم العتيبي، صابر رشيد مساعد السهلي، عبدالإله عمر أحمد باصقر، ابتسام حامد أحمد القرني، عبدالله رشيد إبراهيم الرديعان، علي عبدالله أحمد الزهراني.

// يتبع //

23:39ت م

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