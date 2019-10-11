السعودية اليوم / منح 534 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة إضافة أولى



أسامة حسن صلاح الجهني، مريم علي أحمد عدني، عبدالمحسن عبدالعزيز محمد موسى، عبدالعزيز نفاع منيع السلمي، نواف فرحان سليمان الدوسري، هند عبدالرحمن عبدالعزيز الصالح، لولوه عبدالله محمد العويشق، هدية قاسم حسن عزير، طيبه أحمد صالح الحبيب، بندر وديع مساعد العصيمي، ريم عبدالله فايز الحربي، غدير عيد علي القرني، عماد عبدالمنعم سعد الدين، نفيسة أحمد موسى الثواب، سليمان حسن فلاح العرجاني، هادي حسين عبدالله آل أبو جمعه، أثير محمد سويلم العتيبي، حسن محمد عوض العصيمي، عبدالرحمن محمد جرى الهذلي، بدر عبدالكريم مفضي الهديرس، يزيد مبارك مخلف الدغيفق، ضاري عبدالكريم علي السويداني، علي صالح علي القحطاني، عبدالهادي طحيطر ظاهر الشراري، سعيد مشبب عبدالرحمن الأسمري، شموخ فائز عبدالله الشهري، فاضل عبدالله فاضل الشهري، رفعان مسفر عبدالله القحطاني، لطيفة مرشد إبراهيم الغدير، عبدالرحمن سعيد محمد الوداعي، إبراهيم عليان سويلم العطوي، خالد عجب حسن الدوسري، حمزة حسين مطر الشريف، قاسم شوعي محمد مباركي، عبدالله غاتر بلال علي، علي عبدالهادي حامد العصيمي، طراد محمد علي البر، عبدالله نصار عبدالله المهاشير، خالد غانم فلاح الهاجري، صادق علي محمد الحرز، حليمة علي سعيد الشهراني، محمد جمعان حمد العجمي، سليمان يوسف أحمد الفريحي، عبدالله علي حمود الخالدي، يحيى علي عبدالهادي الزقلي، فالح مناحي داهم الدوسري، عوض سعد صالح الدسم، خالد فؤاد عبدالله الحميد، الجازي هادي سالم الدمنان، هاني حسين عبيد شعيب، أحلام علي حسين الهاشم، حوراء حسين تركي المتروك، زينب علي حسين المتروك، مفلح فارس صالح الدوسري، سند غايب حبيب الشمري، فيصل سعدي محمد الشمري، عادل حسين عبده العبسي، دارين سعيد مبارك باصلوح، الحسن عبداللطيف ناصر الحسين، عبدالرحمن حمد منور الشمري، محمد حسن محمد الظاهري، بندر معاشي مساعد العنزي، نواف خالد عبدالله العماش، عبدالكريم مسند سعد المطيري، إبراهيم قاسم محمد العسيري، سامر عبدالعزيز صالح البجادي، عبدالرحمن محمد هزازي، نادية معيض عويض المطيري، أحمد خالد مبارك الحربي، مثيب عبدالله الحميدي المطيري، علي عيسى محمد أبو طويل، فهد سمار عبدالله الرشيدي، منصور عبدالله منصور العامري، محمد علي محمد البلوي، محمد يحيى خليل العمري.

// يتبع //

23:39ت م

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