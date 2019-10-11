السعودية اليوم / منح 534 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 534 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً .

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:-

محمد حسين حسن المالكي، نايف سعد زيد العتيبي ، ممدوح عبدان مغلي العتيبي، نايف عامر عبيدالله الحربي، حمدان وسيلان حمدان المالكي، رؤى أمين عمر كتبي، فاطمة علي يحيى بكري، نايف محمد بسيس الحارثي، تركي سالمين ناصر الشملان، منيفة خالد محمد العنزي، مرزوق حاكم سبعان الذيابي، عبدالله دخيل حميد الحربي، أحمد جابر حسن آل إبراهيم، ريم موفق حمدان العنزي، رعد أحمد جابر عسيري، فيصل رباح ماشع الحربي، عبدالعزيز محمد فهيد بن حسن ، مبارك غازي مسفر العبدالله، خالد أحمد شوقي الحازمي، مبارك محمد حمد آل عوض، أحمد علي عبدالله المسلم، عبدالرحمن حسين سليمان المالكي، مشعل محمد سيف القحطاني، وعد حيال حربي الجشعم، عائشة حسن محمد الردادي، نواف ناصر محماس العتيبي، عبدالرحمن صنيتان عبدالله المطيري، خلف صالح مسلم البلوي، حمود دخيل الله زبار السلمي، سطام فرحان يتيم العنزي، عبدالله موسى شايع النفيسة، محمد حمد محمد آل مطير، نورة حمود ماجد السبيعي، إبراهيم نويفع نافع الجهني، نهار مانع عبيد الكلوي، عبدالعزيز سعيد محمد القحطاني، عبدالله مناحي عسكر العتيبي، فارس مزعل عويد الشمري، جمعان بلخير حسن القرني، عزه عوض جارالله الكبادي، أحمد محمد علي الأمير، مهند وليد عبدالعزيز شلبي، فيصل حسن مبارك الدوسري، يحيى موسى يحيى شراحيلي، سعد محمد سعد الشهراني، حليمة عبدالعزيز محمد الحربي، مرعي عيسى محمد آل غضيف، جابر محمد طالع المشغلي، عبدالعزيز عبدالله منور الحربي، كفاح إبراهيم حسن عبدالواسع، محمد عواض سعد القرني، موسى محمد علي عسيري، حسام علي فراج المزروعي، شيخة عوضه ناصر عسيري، زكريا حميد عبدالحميد الطياري، فايز محمد فايز العبدلي، سامية عبدالله محمد الغامدي، هداية حمدان عبدالله العمري، رباب إسماعيل أحمد مطري، رياض محمد صالح الرسي، وائل علي بادي بادي، وليد عبدالله عبدالعزيز الخنفور، عصام عوض أحمد العمري، فهد علي مسفر الصقور، ممدوح مسحل صقر المطيري.

// يتبع //

23:39ت م

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