ردا على العدوان.. مقتل 6 وإصابة 70 بقصف كردي على تركيا

اعترفت السلطات التركية بمقتل 6 وإصابة 70 شخصا، الخميس، في قصف كردي طال جنوبي البلاد ردا على استمرار العدوان التركي في شمالي شرق سوريا.

وقتل 3 أشخاص في إقليم نصيبين الحدودي في محافظة مردين، وفق ما أفاد مسؤول تركي.

وفي محافظة شانلي أورفا المجاورة، قتل ثلاثة أشخاص آخرين جراء سقوط قذائف وصواريخ على مدينتي أقجة قلعة وجيلان بينار، وفق السلطات المحلية.

وقالت السلطات في شانلي أورفا ومردين، في بيان، إن 70 شخصا أصيبوا جراء القذائف التي أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على الأراضي التركية المحاذية للحدود مع سوريا.

كما أسفرت قذائف الأكراد، في أقجة قلعة، عن مغادرة عائلات عدة منازلها وخلت الشوارع بعدما طلبت البلدية من السكان الاحتماء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

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والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.





ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.

وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، ولا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.

وأعلن مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لاحقا، صد هجوم تركي شرقي نهر الجلاب، وتدمير 3 مركبات عسكرية، وقتل أكثر من 22 عنصرا من المهاجمين .

كما أوضح المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية" في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن القوات التركية تحاصر بلدتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا".