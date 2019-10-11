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ضبط 6 أشخاص في تجمع كيونت بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن ضبطها اجتماعًا لتجمع كيونت المخالفة في أحد المقاهي بـ مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط 6 أشخاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ونبهت وزارة التجارة والاستثمار، من خطورة التورط في نشاط شركة كيونت كونه محظورًا في المملكة العربية السعودية، باعتباره نشاطًا مضللًا.
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