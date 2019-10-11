ضبط 6 أشخاص في تجمع كيونت بمكة

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن ضبطها اجتماعًا لتجمع كيونت المخالفة في أحد المقاهي بـ مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط 6 أشخاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونبهت وزارة التجارة والاستثمار، من خطورة التورط في نشاط شركة كيونت كونه محظورًا في المملكة العربية السعودية، باعتباره نشاطًا مضللًا.