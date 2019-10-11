فيديو .. الجبير يلجم أردوغان: ليس لدينا مطالب في اليمن.. الحوثيون قتلوا الأبرياء بسلاح إيران

2019-10-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التشويش على جرائمه في سوريا، والتمويه على التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا، بالحديث عن اليمن والنيل من جهود تحالف دعم الشرعية.

وجاء الرد حاسمًا من وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في أكثر من موقف لبيان جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، للحفاظ على أمنه واستقراره والحد من النفوذ الإيراني وجرائم الحوثي هناك.

التدخل في اليمن ضرورة

وأكد الجبير أن الحرب في اليمن ضرورة لحماية وطننا وشعبنا وحدودنا، ووصفها بالحرب الضرورية ليس لدينا خيار، وكذلك اليمنيون لم يكن لديهم خيار لتجنبها.

وأضاف أن الحوثيين تحركوا من صعدة إلى صنعاء، ومن صعدة إلى عمران، ومن عمران ليحتلوا صنعاء بالقوة، وليس عبر صناديق الاقتراع، بالقوة ومن خلال رمي الناس بالرصاص، وقتلهم وأخذهم رهائن.

وأكد الجبير أن المملكة لم تبدأ الحرب، ولكن بدأت من قبل الحوثيين، لم نساهم في الانقلاب ضد الحكومة الشرعية، بل الحوثيين فعلوا ذلك.

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لن نسمح بحزب الله ثانٍ في اليمن

وأضاف الجبير “نحن في اليمن استجابة لطلب الحكومة الشرعية للدفاع عنهم من المليشيات المتطرفة المتحالفة مع إيران.

وتابع أن ما يحاول الحوثيون القيام به هو تأسيس حزب الله ثانٍ في اليمن، ويحاولون تحويل اليمن إلى دولة تابعة لإيران.

الحوثي ميلشيات تتبع إيران أيديولوجيًا

وشدد الجبير أن المملكة لن تسمح بحدوث ذلك، مضيفًا أن ميلشيا الحوثي تتبع إيران أيديولوجيًا، وإيران تزودهم بالأسلحة والمستشارين والمال.

وأشار الجبير إلى أن المملكة والتحالف ليس لديهم مطالب في اليمن، ولكن نريد يمنًا مستقرًا ومزدهرًا وآمنًا ومسالمًا.