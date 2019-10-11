قبل ساعات من هروبهما خارج المملكة.. القبض على مقيمين قتلا ثالثا وسرقا أمواله

جدة - عمرو شويل ألقت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، القبض على مقيمين اثنين، قتلا ثالثا من بني جلدتهم في محافظة العلا يعمل في مجال بيع التمور، وأخفيا جثته وسيارته في المدينة بهدف التضليل.

بدأت القصة بالعثور على سيارة داخلها آثار دماء ومتوقفة في منطقة سكنية، وبالبحث والتحري تبين أن قائدها متغيب عن كفيله، وهو يعمل في مزارع التمور في قرية الجديدة بالعلا.

وبالبحث تم اكتشاف أن أحد الجناة حصل على تأشيرة خروج نهائي، وباقٍ على سفره بضع ساعات، وتم القبض عليه وعلى رفيقه الآخر في محافظة العلا بالتزامن، حيث اعترفا بقتل المجني عليه وسلب ما بحوزته من مال.

واعترف الجانيان بجرمهما جملةً وتفصيلاً، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.