شكرا لقرائتكم إصابات في انقلاب مركبة على طريق المدينة السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابات في انقلاب مركبة على طريق المدينة السريع
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أسفر حادث انقلاب مركبة على طريق المدينة المنورة السريع، عن وقوع العديد من الإصابات بين الركاب.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911 في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه ورد بلاغ عن انقلاب مركبة على طريق “المدينة المنورة السريع”، بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عنه عدد من الإصابات.
وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت البلاغ على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في انقلاب مركبة على طريق المدينة السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.