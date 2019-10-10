2019-10-10

إصابات في انقلاب مركبة على طريق المدينة السريع

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أسفر حادث انقلاب مركبة على طريق المدينة المنورة السريع، عن وقوع العديد من الإصابات بين الركاب.

Advertisements

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911 في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه ورد بلاغ عن انقلاب مركبة على طريق “المدينة المنورة السريع”، بسبب انفجار أحد الإطارات، ونتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت البلاغ على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.