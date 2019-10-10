عمرها 21 عامًا وغير متزوجة هل يمكنها التسجيل في حساب المواطن ؟.. البرنامج يجيب

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان متابعات الخليج 365 أو المواطنة التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطنة وجهت سؤالًا مفاده: “السلام عليك ، أقدر أسجل في حساب متابعات الخليج 365 كفرد أنا غير متزوجة وعمري 21 عامًا”.

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وردّ برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.