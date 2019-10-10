اخبار السعوديه

توضيح من الصحة بشأن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم توضيح من الصحة بشأن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-10

توضيح من الصحة بشأن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي لا يكفي، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة للكشف هو جهاز الماموغرام.

Advertisements

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن سرطان الثدي من أنواع السرطانات المتوفر له وسيلة فعالة للكشف المبكر وهي:

1- تصوير الثدي بأشعة الماموغرام والذي يستغرق 20 دقيقة يكشف المرض في مراحله المبكرة.

2- نسبة الشفاء من سرطان الثدي تزيد عن 95% عند الاكتشاف المبكر.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من الصحة بشأن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا