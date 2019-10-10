توضيح من الصحة بشأن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي لا يكفي، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة للكشف هو جهاز الماموغرام.

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وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن سرطان الثدي من أنواع السرطانات المتوفر له وسيلة فعالة للكشف المبكر وهي:

1- تصوير الثدي بأشعة الماموغرام والذي يستغرق 20 دقيقة يكشف المرض في مراحله المبكرة.

2- نسبة الشفاء من سرطان الثدي تزيد عن 95% عند الاكتشاف المبكر.