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توضيح من الصحة بشأن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة، أن الفحص الذاتي عن سرطان الثدي لا يكفي، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة للكشف هو جهاز الماموغرام.
وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن سرطان الثدي من أنواع السرطانات المتوفر له وسيلة فعالة للكشف المبكر وهي:
1- تصوير الثدي بأشعة الماموغرام والذي يستغرق 20 دقيقة يكشف المرض في مراحله المبكرة.
2- نسبة الشفاء من سرطان الثدي تزيد عن 95% عند الاكتشاف المبكر.
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