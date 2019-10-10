الان تتابع القبض على أطراف اجتماع الـ"كيونت" في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الجهات الأمنية، من ضبط اجتماع لتجمع “كيونت” المخالفة في أحد المقاهي بمكة المكرمة. وأكدت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” ضبط 6 أشخاص لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم. وحذرت الوزارة من نشاط شركة “كيونت”، كونه محظور في المملكة، باعتباره نشاطاً مضللاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أطراف اجتماع الـ"كيونت" في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.