وفاة 7 من عائلة في حادثة مرورية

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) لقى 7 أشخاص من عائلة حتفهم، وأصيب 3 آخرون إثر حادثة مرورية مروعة عصر اليوم (الخميس) على طريق الرياض - مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، إنه فور تلقى عمليات منطقة عسير البلاغ، باشرت 4 فرق إسعافية موقع الحادثة في غضون 4 دقائق، واتضح وجود 7 حالات متوفاة من عائلة واحدة و3 إصابات. وأضاف أنه تم نقل إصابة خطيرة إلى مستشفى الحياة الوطني، وإصابتين متوسطتين إلى مستشفى خميس مشيط المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.

لقى 7 أشخاص من عائلة حتفهم، وأصيب 3 آخرون إثر حادثة مرورية مروعة عصر اليوم (الخميس) على طريق الرياض - مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، إنه فور تلقى عمليات منطقة عسير البلاغ، باشرت 4 فرق إسعافية موقع الحادثة في غضون 4 دقائق، واتضح وجود 7 حالات متوفاة من عائلة واحدة و3 إصابات. وأضاف أنه تم نقل إصابة خطيرة إلى مستشفى الحياة الوطني، وإصابتين متوسطتين إلى مستشفى خميس مشيط المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.

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