، "رينارد" ينال ثقة مشجعي "الأخضر" ويمتدحون اختياراته ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ثلاثية سنغافورة والتربع على قمة المجموعة

أجمعت جماهير المنتخب السعودي على دعمها لمدرب المنتخب الوطني "إيرفي رينارد" عقب تحربته الثانية مع المنتخب الرسمية أمام سنغافورة، وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتصدر الأخضر السعودي مجموعته برصيد 4 نقاط عقب فوزه اليوم على سنغافورة بثلاثية نظيفة أشادت بها وسائل الإعلام العالمية.

وشددت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أن خيارات "رينارد" كانت موفقة تماماً كما أن قراءاته للمباراة أسفرت عن الفوز الكبير.

وقالت الجماهير إن دعم "رينارد" بات مطلباً ضرورياً متوسمين في الخير لإعادة أمجاد الكرة السعودية لسابق عهدها، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.المنتخب السعودي الأخضر السعودي جماهير المنتخب السعودي مدرب المنتخب إيرفي رينارد المنتخب السنغافوري