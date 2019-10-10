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شهدت منطقة جازان اليوم، أمطارًا تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، وتخللتها صواعق رعدية شديدة، وجرت على إثرها السيول في مختلف المحافظات، ونتج عنها انقطاعات طرق واحتجازات قرى.
وشهد "مركز ريم" التابع لمحافظة الدرب، قبيل عصر اليوم، أمطارًا غزيرة أسهمت في تحسين الأجواء، فيما لم يتمكن أهالي قرية كادون وما جاورها من الوصول لمنازلهم، بعد أن تسبب وادي فيشان في قطع الطريق، وما زالت السيول مستمرة في جريانها، وسط مطالبات الأهالي للجهات المعنية بحلول عاجلة.
يُذكر أن محافظة الدرب تشهد منذ أيام تحسنًا في الأجواء بعد أن شهدت أمطارًا متفرقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، مما ضاعف معاناة الأهالي بسبب عدم وجود الطرق الآمنة ببعض المراكز التابعة للمحافظة.
أمطار جازان الدرب احتجاز قرى
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 11:49 PM
في مشهد متكرر.. ومطالبات بحلول عاجلةشاهد.. الأهالي خرجوا للتنزه ولم يستطيعوا العودة.. أمطار جازان تحتجز "ريم" في الدرب
شهدت منطقة جازان اليوم، أمطارًا تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، وتخللتها صواعق رعدية شديدة، وجرت على إثرها السيول في مختلف المحافظات، ونتج عنها انقطاعات طرق واحتجازات قرى.
وشهد "مركز ريم" التابع لمحافظة الدرب، قبيل عصر اليوم، أمطارًا غزيرة أسهمت في تحسين الأجواء، فيما لم يتمكن أهالي قرية كادون وما جاورها من الوصول لمنازلهم، بعد أن تسبب وادي فيشان في قطع الطريق، وما زالت السيول مستمرة في جريانها، وسط مطالبات الأهالي للجهات المعنية بحلول عاجلة.
يُذكر أن محافظة الدرب تشهد منذ أيام تحسنًا في الأجواء بعد أن شهدت أمطارًا متفرقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، مما ضاعف معاناة الأهالي بسبب عدم وجود الطرق الآمنة ببعض المراكز التابعة للمحافظة.
، شاهد.. الأهالي خرجوا للتنزه ولم يستطيعوا العودة.. أمطار جازان تحتجز "ريم" في الدرب ،
المصدر : الخليج 365
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