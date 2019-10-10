محمد بن مسعود - الدمام - صادرت وأتلفت 205 علب واستدعت صاحبها لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين. وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements وزارة التجارة والاستثمار تجارة عرعر الغش التجاري وزارة التجارة والاستثمار تجارة عرعر الغش التجاري 10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 11:37 PM صادرت وأتلفت 205 علب واستدعت صاحبها لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم "تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها "تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها ضبط فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية أحد المحلات التجارية بمدينة عرعر امتهن تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء لتسويق البضاعة على المحلات التجارية والمواطنين. وفي التفاصيل، أعلن حساب وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ‏"التجارة" خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية تضبط في عرعر منشأة لبيع الدهانات تقوم بتغيير التواريخ على المنتجات لتسويقها بعد نهاية صلاحيتها، وتصادر وتتلف 205 علب منتهية الصلاحية، وتستدعي صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. الكلمات المفتاحية ، "تجارة عرعر" تضبط منشأة امتهنت تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتسويق بضاعتها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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