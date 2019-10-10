، أمير القصيم يُحفز لاعبي المنتخب أمام سنغافورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة دعم كل المجالات

حضر أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود المواجهة الدولية التي خاضها المنتخب السعودي مع نظيره منتخب سنغافورة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي أُقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة وانتهت خضراء 3 / 0

وأكد الأمير فيصل أن دعم المنتخب السعودي في مثل هذه البطولات العالمية التي تعيشها الرياضة السعودية واجب وطني، وعلى الجميع التكاتف من أجل الوصول لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من تحفيز واستعدادات مبكرة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق المنتخب السعودي لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

حضر مع أمير منطقة القصيم اللقاء القنصل السنغافوري لدى المملكة رازيف الجانيد، ونائب قنصل سنغافورة لدى المملكة مالك أيوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعضو مجلس الاتحاد الدولي أحمد عيد، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، ومدير ملعب الملك عبدالله بمدينة بريدة خالد الحصان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي.

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