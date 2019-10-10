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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، استعداداً لمواجهة الرائد السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بريدة.
انطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، حيث أجرى المدرب روي فيتوريا تدريبات لياقية متنوعة، قسم فيها اللاعبين لأربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
وشهدت تدريبات اليوم مشاركة المحترف البرازيلي جوليانو بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي ألمت به في الأيام السابقة.النصر الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 11:24 PM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، استعداداً لمواجهة الرائد السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بريدة.
انطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، حيث أجرى المدرب روي فيتوريا تدريبات لياقية متنوعة، قسم فيها اللاعبين لأربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
وشهدت تدريبات اليوم مشاركة المحترف البرازيلي جوليانو بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي ألمت به في الأيام السابقة.
، بمشاركة جوليانو.. النصر يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الرائد ،
المصدر : الخليج 365
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