موعد صرف حافز لشهر ربيع الأول 1441 في الحسابات البنكية لابناء المملكة رسمياً من مؤسسة هدف

يقوم المواطنين السعوديين بالبحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حافز برنامج هدف، وإيداعها في حسابات المواطنين المستحقين البنكية، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة والمؤكدة حول صرف الدفعة الجديدة من الحافز لشهر ربيع الأول 1441، والذي قامت مؤسسة بالإعلان عنه رسمياً.

موعد صرف حافز لشهر ربيع الأول 1441

تاريخ موعد صرف حافز لدفعة شهر ربيع الأول 1441

بتاريخ يوم الثلاثاء 8 ربيع الاول 1441 هــ – الموافق لـ 5 نوفمبر 2019 م

برنامج حافز هي عبارة عن مبادرة وطنية في المملكة العربية السعودية، من خلال برنامج هدف، تقوم بتقديم حافز شهري لكل من يجد صعوبة في الحصول على عمل، كما أنها تقدم التجيع لكل الراغبين في الحصول على عمل في المؤسسات العامة والخاصة، وتم إطلاق ذلك الإسم عليه نظراً لكونه يحفز جميع العاطلين عن العمل، من خلال تخصيص مبلغ شهري يبلغ 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهر، لتعزيز فرصة الحصول على وظيفة دائمة لهم تناسب ظروفهم المعيشية، كما يسعى القائمين على البرنامج لزيادة عدد المستفيدين له، وتزويدهم بالمهارات والموارد البشرية اللازمة للحصول على عمل، بما يتوافق مع متطلبات سوف العمل واحتياجاته.

موعد صرف حافز برنامج هدف لشهر صفر 1441

نوفر لكم من خلال موقعنا الموعد الصحيح والمؤكد رسمياً لصرف الحافز الشهري من مؤسسة هدف، والذي قامت المؤسسة بالإعلان عنه ونشره في منشور رسمي، وذلك في ترتيب المواعيد الخاصة بتواريخ الإيداع والصرف للحافز شهرياً لعام 2019، وما يوافقه من التاريخ الهجري، وإعلامكم بموعد نزول الحافز في حساباتكم البنكية.

تاريخ موعد “صرف” نزول حافز دفعة شهر صفر 1441

بتاريخ يوم الأحد 7 صفر 1441 هـ الموافق لـ 6 اكتوبر 2019 م

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