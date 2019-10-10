حماس تعلن موقفها من زيارة منتخب السعودية إلى فلسطين

أعلنت حركة حماس ، في تصريح صحفي مساء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، عن رفضها الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب السعودي لكرة القدم منتصف الشهر الجاري؛ لملاقاة نظيره الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية، معتبرة ذلك "خطوة تطبيعية مستنكرة".

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وفيما يلي نص التصريح الصحفي كما ورد (سوا):

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

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ترفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب ‫السعودي لكرة القدم منتصف هذا الشهر‬ لملاقاة المنتخب الفلسطيني في ‫رام الله‬ بالضفة الغربية المحتلة عبر بوابة الاحتلال، وتعتبرها خطوة تطبيعية مستنكرة مهما كانت المبررات، وأن المستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني لتبييض صفحته السوداء، وكسر عزلته في المنطقة، وغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ومقدساته.

إن الاحتلال الصهيوني الذي سيسهل إجراءات دخول المنتخب السعودي وبحمايته هو نفسه الذي يقتل ويختطف الرياضيين الفلسطينيين ويحرمهم من السفر والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، ويدمر البنية التحتية الرياضية بشكل ممنهج.

وعليه فإننا نطالب أشقاءنا في المملكة العربية السعودية بالتراجع عن هذه الخطوة واستبدالها بإجراءات تعزيز ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني، ودعم القطاع الرياضي فيه، والمساهمة الفاعلة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على المستوى الدولي، والعمل الجاد على عزل هذا الكيان في كل المؤسسات الدولية والرياضية، والضغط عليه لتحقيق مطالب شعبنا العادلة بالحرية والاستقلال.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الخميس ٢٠١٩/١٠/١٠