مصادر: تعميم من التعليم حول تداول منتجات الفول السوداني بالمدارس

أوضحت مصادر اليوم الخميس، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بمنع تداول المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف المرحلة الابتدائية، لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني.

وأكدت الوزارة في تعميمها، أنه على قادة المدارس منع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية. وجاء ذلك التعميم عقب تعميم آخر أصدره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمبني على محضر اللجنة الفنية المكونة من وزارة التعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لتحديد الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية بحسب صحيفة “عاجل”.