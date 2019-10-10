وفاة 7 من أسرة وإصابة 3 آخرين في تصادم مركبتين على طريق الرياض- تندحة

أسفر حـادث تصادم بين مركبتين على طريق الرياض- تندحة، اليوم الخميس، عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة عسير، محمد الشهري، أن فرق الهلال الأحمر بعسير، أربع فرق إسعافية باشرت الحـادث فور تلقي البلاغ في زمن استجابة أربع دقائق. وأضاف أن الحـادث نتج عنه تسجيل سبع حالات وفاة من عائلة واحدة، و3 إصابات، ومن ضمن الحالات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني، وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني.