صورة توثق مشهدًا عفويًا لمساعد مدير تعليم الأفلاج تجاه أحد التلاميذ

وثقت صورة فوتوغرافية، مشهدًا عفويًا قام به مساعد مدير تعليم محافظة الأفلاج، محمد بن عبد الله البشر، خلال زيارته اليوم الخميس، إلى مدرسة ابتدائية ومتوسطة النايفية.

الصورة الأبوية والتي جاءت بشكل عفوي، التقطتها كاميرا المنسق الإعلامي بالمدرسة، وثقت قيام البشر بمساعدة تلميذ بالصف الأول الابتدائي، في إغلاق

أزرار ثوبه قبل الاصطفاف الصباحي. وقام مساعد مدير التعليم بمحافظة الافلاج، محمد بن عبدالله البشر، بزيارة تفقدية لمدرسة ابتدائية ومتوسطة النايفية، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والتربوية، كما قام بجولات لعدد من الفصول الدراسية ومصادر التعلم والارشاد الطلابي.