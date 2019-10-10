“هيئة الاتصالات” تنشر مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات بحسب الشكاوى المصعّدة للهيئة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة، وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري (2019). وبلغ إجمالي عدد الشكاوى على مقدمي الخدمات 12 ألفاً و58 شكوى، منها 8,538 شكوى على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة و3,520 على مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة. وشهد الربع الثاني من العام الجاري (2019) انخفاض إجمالي أعداد الشكاوى المصعّدة للهيئة بنسبة 33% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (2018).
ومن حيث تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بحسب عدد الشكاوى: سجلت شركة “ليبارا” أقلّ عدد شكاوى بمعدل شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك، في حين سجلت شركة “زين” أكثر عدد شكاوى بمعدل 21 شكوى لكل 100 ألف اشتراك. ومن حيث تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة بحسب عدد الشكاوى: سجلت شركة “موبايلي” أقلّ عدد شكاوى بمعدل 48 شكوى لكل 100 ألف اشتراك، وسجلت شركة “الاتصالات المتكاملة” أكثر عدد شكاوى بمعدل 100 وشكوى (101) لكل 100 ألف اشتراك.
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